ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير 26 محضرا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة نجحت فى ضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، بجانب تحرير 26 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية ومخازن السلع الغذائية، وضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للبيع للمواطنين، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار، إنه نجح رجال المديرية في ضبط عدد نصف طن جوال دقيق بلدي مدعم أخضر محاك آلياً، ومحظور تداولها خارج المخابز البلدية داخل إحدى طواحين الغلال قبل بيعه في السوق السوداء، حيث أسفرت الحملة عن ضبط عدد 3 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم وجود ميزان و4 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وفى إدارة تموين إسنا تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، وأسفر المرور عن تحرير عدد 13 مخالفة تموينية، شملت ضبط سلع منتهية الصلاحية عبارة عن عدد 25 كيس بانية دجاج مقرمش أنواع مختلفة زنة الكيس 900 جرام، و25 كيس لحمة مفرومة زنة الكيس 250 جرام، وضبط أحد الأشخاص قام بتجميع عدد 125 لتر بنزين 80 بقصد بيعها بالسوق السوداء، وعدد 7 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 2 مخبز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن، ومخبز لعدم نظافة أدوات المعجن، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كافة المخالفات.