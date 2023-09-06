ضبط عصابتين للإتجار بالمخدرات فى دمياط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عناصر إجرامية كونوا تشكيلين عصابيين بدمياط تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وذلك إنفاذاً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام عدد من العناصر الإجرامية بتكوين تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم، وضبطهم حيث تم ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 عاطلين "لـ 5 منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظتى دمياط والدقهلية حال تواجدهم بإحدى الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام - بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - "مركبة توك توك - دراجة نارية" بدون لوحات معدنية).

وتم ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية " مقيمون بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام- كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 36 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.