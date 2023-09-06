ضبط صاحب مخزن بالأقصر لحيازة سلع مدون عليها تاريخ الإنتاج بحبر قابل للإزالة

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى ضبط صاحب مخزن بدون ترخيص لحيازته سلع مدون عليها تاريخ الإنتاج بحبر قابل للإزالة، وتم تحرير 11 محضر ومخالفة متنوعة، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

وأسفرت الحملة فى متابعة الأسواق عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية لإدارته مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة، ولحيازته سلع غذائية مدون عليها تاريخ الإنتاج والإنتهاء بحبر قابل للإزالة وسهل المحو، والمضبوطات بإجمالى 600 كيلو جرام دقيق فاخر وهو عبارة عن عدد 12 جوال دقيق، وعدد 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة، وعدد 3 محضر عدم وجود شهادة صحية لأنشطة مختلفة، وفى المخابز البلدية تم ضبط محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 3 إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، ومحضر عدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة.

وكان قد تم تنظيم حملة لضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة، حيث إنه فى الأسواق تم ضبط صاحب مخزن للمنظفات بدون ترخيص من الجهات المختص ولحيازته سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام والمضبوطات، وذلك بإجمالى 168 لتر معطر أرضيات منتهى الصلاحية وهو عبارة عن عدد 28 كرتونة، و18 لتر ملمع تابلوه سيارات ومعطر منتهى الصلاحية وهو عبارة عن عدد 3 كرتونة، وعدد 2 محضر عدم إعلان أسعار عن المقررات التموينية، وعدد 3 محضر عدم وجود شهادة صحية لأنشطة مختلفة، وفى المخابز البلدية تم ضبط محضر لمخبز قام بالتصرف فى عدد 4 شيكارة دقيق بلدى، وعدد 2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفة عدم وجود ميزان حساس بالمخبز.