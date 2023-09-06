ضبط أكثر من 30 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا ومجهولة المصدر بالإسكندرية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط (شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) بتخزين كميات كبيرة من السجائر المستوردة والمهربة جمركياً داخل مخزن "غير مرخص"، بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل المخزن وبحوزته (30930 عبوة سجائر "أجنبية الصنع ومهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات" - بندقية آلية - خزينة).. وبمواجهته اعترف بحيازته للسجائر بقصد الاتجار بها لتحقيق مكاسب مالية، وحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة والتصدى لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها، لما لها من مردود سلبى على موارد الخزانة العامة والدخل القومى.