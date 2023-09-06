صندوق تحيا مصر: توزيع 20 ألف قطعة ملابس ومستلزمات مدرسية على الأولى بالرعاية فى أسيوط

كتب مدحت وهبة

ينظم صندوق تحيا مصر ، على مدار اليوم وغد، معرضًا بمحافظة أسيوط، يضم 20 ألف قطعة متنوعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات ولعب الأطفال، فضلًا عن توزيع الحقائب المدرسية بها كافة مشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، من أجل التيسير وتسهيل الأعباء على أولياء الأمور مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة".

من جانبه، قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر ، إن المعرض يستهدف 2000 أسرة من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 15 قطعة متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، لافتا إلى، أن معرض دكان الفرحة فى أسيوط يستهدف الأسر في عدة قرى وهي: الشيخ شحاتة والغريب والنواورة وجزيرة ساحل سليم وقرقارص والوليدية ودير الجنادلة والمشايعة وصدفا وريفا والمطيعة والعفادرة.

وأوضح عبد الفتاح، أن معارض دكان الفرحة تعد أحد أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق، لتوفير الدعم الغذائي والكساء والمستلزمات الدراسية لرفع أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، فضلًا عن تجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم، بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجًا بالجمهورية.

والجدير بالذكر، أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها في شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب معارض الأسر الأولى بالرعاية على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، بالإضافة إلى تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط والمنيا، والسويس فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم.