شركة مياه قنا: قطع المياه عن 12 منطقة بمدينة قنا مساء اليوم وحتى الصباح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، عن قطع المياه لعدد من المناطق بمدينة قنا، وذلك لأعمال الصيانة بلوحة الكهرباء الداخلية بمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بالحصواية.



وأوضحت الشركة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "الحصواية، النحال، الشئون، الكنوز، الحاكم العسكر، المعنا، المعتقل، مصر أسوان، راعي قصب، مصنع المكرونة، شارع الـ ١٦" من الساعة 11 مساءً اليوم، وحتى 6 صباحًا.



وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم قاطنى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل المذكورة.

