شركة طيران أمريكية تعلق رحلاتها فى 50 ولاية بسبب "تحديث فنى"

كتبت: نهال أبو السعود

علقت شركة خطوط الطيران الأمريكية يونايتد ايرلاينز أكثر من 300 رحلة جوية، وذلك بعد تحذير من إدارة الطيران الفيدرالية، قبل أن تعلن استئناف الحركة بعد مرور أكثر من ساعة على التوقف.

بعد ظهر يوم الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة، أجلت شركة يونايتد إيرلاينز جميع الرحلات الجوية في الولايات جميعها بسبب "تحديث برامجها"، وفقًا لتحذير من إدارة الطيران الفيدرالية، وفي تحديث بعد حوالي ساعة، قال تنبيه إدارة الطيران الفيدرالية "تم إلغاء التوقف الأرضي".

ونشرت يونايتد على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد حددنا حلاً لمشكلة التكنولوجيا وتم استئناف الرحلات الجوية. نحن نعمل مع العملاء المتأثرين لمساعدتهم في الوصول إلى وجهاتهم في أقرب وقت ممكن"

ولا تزال هناك 330 رحلة متأخرة حتى الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو ما يمثل 12% من عملياتها، وفقًا لموقع تتبع الرحلات FlightAware. لكن موقع التتبع يظهر أنه تم إلغاء 14 رحلة جوية فقط لشركة يونايتد

ووفقا للتقرير، زاد التوقف معاناة المسافرين هذا الصيف، حيث أدى إعصار إداليا والعواصف الشديدة في أوائل أغسطس إلى تعطيل السفر الجوي لآلاف الركاب في الشهر الماضي فقط.

إلى جانب سوء الأحوال الجوية، ألقى الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد سكوت كيربي باللوم في الكثير من انهيار الخدمة على إدارة الطيران الفيدرالية ونقص الموظفين في مراكز مراقبة الحركة الجوية.

لكن وزير النقل بيت بوتيجيج، الذي يشرف على إدارة الطيران الفيدرالية، قال لمراسلة سي إن إن، كيتلان كولينز، إن “قضايا مراقبة الحركة الجوية ليست القضية الأولى التي تسبب الإلغاءات والتأخير. إنهم ليسوا حتى القضية رقم اثنين"

واعتذر كيربي للعملاء وموظفيه بعد أن استقل طائرة خاصة خلال أسبوع من التأخير والإلغاء الجماعي.