اليوم السابع
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شركات قطاع الأعمال تدرس وتنفذ 12 مشروعا متنوعا.. اعرف تفاصيلها

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:00 ص
شركات قطاع الأعمال تدرس وتنفذ 12 مشروعا متنوعا.. اعرف تفاصيلها مصنع كيما بأسوان
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل وزارة قطاع الأعمال العام متابعة عشرات المشروعات التي تنفذها شركاتها التابعة في العديد من المجالات، حيث راجع الدكتور محمود عصمت، مؤخرا الموقف التنفيذى للعديد من المشروعات والبرامج التى تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص والتى تتمثل فى:

1 -  التوسع في صناعة المحاليل الطبية.

2 - تصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية.

3 - إنشاء مصنع جديد للألومنيوم.

4 - تطوير المصهر القائم بنجع حمادي.

5 – تدشين محطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة.

6 - توسعات شركة النصر للتعدين.

7 - مشروع الشراكة في شركتي الزجاج والبلور و"شيني" للخزف والصيني.

8 - مشروع إعادة تأهيل مصنع كيما لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

9 - مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن/يوم.

10- المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج،  ومتابعة وصول الماكينات الجديدة.

11 - مشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليًا في حياة كريمة وعدد من المشروعات الخارجية.

 12 - مشروعات الشراكة في قطاع الفنادق.

 

 


مصانع قطاع الاعمال

قطاع الاعمال

القطاع الخاص

الشركات القابضة

محمود عصمت

ملكية الدولة



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