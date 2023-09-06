سفير هولندا بالقاهرة يشيد بجهود مصر فى ملف تمكين المرأة

كتب محمود راغب

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، السفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين.

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية، واستعرضت عددا من المبادرات والبرامج والمشروعات التي يتعاون فيها المجلس مع هولندا مثل برامج الاستثمار في الفتيات ومشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، والتى تستهدف رفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات.

من جانبه، أشاد السفير بيتر موليما بالتقدم المحرز فى ملف تمكين المرأة المصرية، وناقش سبل التعاون المشترك المستقبلى مع المجلس.