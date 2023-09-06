زراعة 2300 شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلوانى، قامت من بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية " زراعة 100مليون شجرة " بزراعة نحو 2300 شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

ومن جانبها تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة أعمال الزراعات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأحياء الإسكندرية وذلك لرفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

وأضافت مسعود؛ أنه خلال الأسبوع الرابع والخمسون من المبادرة الرئاسية زراعة 100مليون شجرة؛ تم زراعه 5 ألاف شجرة مثمرة وغير مثمرة، مقسمة إلى زراعة 1422 شتلة مثمرة نطاق مركز ومدينة برج العرب، بالإضافة زراعة 1000شتلة مثمرة بحى العامرية ثان، وزراعة 635 شتلة مثمرة بحى غرب، وزراعة 630شتلة مثمرة بحى شرق، وزراعه 573 شتلة مثمرة بحى منتزة أول، وزراعه 385 شتلة مثمرة بحى بمعرفة الإدارة العامة للحدائق المركزية، وزراعة 250 شتلة مثمرة بحى المنتزة ثان، وزراعه 60 شتلة مثمرة بحى العجمى، وزراعة 25 شتلة مثمرة بحى وسط.