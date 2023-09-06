رفع 60 طن تراكمات فى حملة مكبرة بالمنوفية

أعلن المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن شن حملات مكبرة للقضاء على التراكمات المختلفة بالمداخل والطرق الرئيسية بالقرى المختلفة بالمركز للارتقاء بالطرق وتحسين الجودة لها وتوفير شبكات طرق جيدة للمواطنين .

وأكد النمر أنه تم تشكيل حملة مكبرة لرفع التراكمات بالوحدة المحلية بشطانوف، لافتا إلى أنه تم رفع ما يقرب من 60 طن تراكمات مختلفة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع، والوحدة المحلية برئاسة سعد احمد رجب رئيس الوحدة المحلية بشطانوف.

وأوضح النمر أن الحملات مستمرة ومتواصلة فى ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظة المنوفية، بضرورة القضاء على أى تراكمات وتوفير الجو النفسى الجيد والطرق الممهدة للمواطنين دون أى معوقات .

من جانبهم أعرب المواطنين عن سعادتهم لرفع التراكمات التى ظلت لفترة طويلة، مطالبين بمزيد من الجهد فى سبيل الوصول إلى بيئة نظيفة خالية من التراكمات .