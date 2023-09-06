رسوم إعادة القيد للطلاب بالعام الدراسى الجديد.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الحضور بالعام الدراسى الجديد الزامى لجميع الطلاب، كما حددت الوزارة غرامة الغياب عن المدرسة والانقطاع وإعادة القيد لطلاب الثانوى العام والفنى بجميع أنواعه للعام الدراسى 2023/2024، طبقا للقرار الوزارى، 163 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفنى للعام الدراسى 2023/2024.

وأشارت الوزارة إلى أنه يسدد رسم إعادة قيد من طلاب مدارس الثانوى العام والفنى الرسمى «عربي- لغات» والمدارس الخاصة بأنواعها.

- رسم إعادة قيد لطلاب الثانوى العام والفنى بجميع أنواعه وأنظمته المفصولين بسبب الغياب.. 25 جنيهًا.

- رسم إعادة قيد لطلاب الثانوى العام وطلاب الثانوى الفنى بجميع أنواعه وأنظمته وذلك بعد استنفاذ مرات الرسوب..35 جنيهًا.

- غرامة انذار للانقطاع إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة، وبدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة وتكرار هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور عشرة أيام..10 جنيهات.

وأكدت الوزارة، أنه يتم سداد رسم إعادة قيد من طلاب مدارس الثانوى العام والفنى بالمدارس الحكومية والخاصة، لصالح صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومى للطالب.