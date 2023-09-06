رجال الحماية المدنية يواصلون البحث أسفل عقار حدائق القبة المنهار.. صور

كتب: عبد الرحمن سيد

يستكمل رجال الحماية المدنية عمليات البحث أسفل الأنقاض بحدائق القبة بحثا عن أشخاص مفقودين أسفل الركام، وسط تواجد قيادات مديرية أمن القاهرة بمحيط المنزل المنهار.

كان شخصان لقيا مصرعهما وأصيب 4 أخرين إثر انهيار منزل فى حدائق القبة وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوات الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة الى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى شخصين مصرعهما واصيب 4 آخرين جراء الحادث، ويقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود العيان وجمع المعلومات حول الواقعة وملابسات والاستعلام عن وجود مفقودين اخرين، وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة واخطار النيابة العامة.