رئيس مركز المناخ يحذر من تعرض البلاد لارتفاعات قياسية فى درجات الحرارة

كتبت أسماء نصار

‫قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ أن البلاد سوف تتعرض خلال الـ 72 ساعة القادمة لموجة حرارية مؤقتة ترتفع الحرارة إلى قيم قياسية غير اعتيادية خلال نهاية فصل الصيف، كأحد تداعيات ظاهرة النينو في دورتها الجديدة والتي بدأت في أواخر يونيو الماضي وتستمر لمدة من 3 - 5 شهور.

أضاف فهيم أن الموجة سوف تكون شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، بسبب تأثير منخفض جوى مغلق يضرب ليبيا الذى يوثر على حالة الطقس في مصر التي تستقبل جبهة ساخنة للمنخفض، وينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء تتعدى الحرارة مستوى الـ 40-42 °م في كل الجمهورية وتصل إلى 45-46 °م جنوباً .

أوضح فهيم أنه من المتوقع زيادة كثافة الشبورة المائية صباحاً على الطرق السريعة والمناطق الزراعية في الوجه البحري مع هبوب رياح غربية إلى جنوبية غربية ساخنة خلال الخميس والجمعة

مناخ شهر مسرى مختلف عن صيف أبيب بمعنى أن هناك مزيد من سيطرة مرتفع العروض الوسطى الذى يدفع بكتل هوائية شمالية تعمل على تلطيف الأجواء خاصة في الليل والصباح الباكر ، وهو ما يعنى انكسار حرارة ليل، و زيادة فروق الحرارة بين النهار والليل، و زيادة رطوبة نهاره، مع ظهور السحب شمالاً وبداية مناوشات الامطار المبكرة على مناطق متفرقة خاصة وسط وجنوب سيناء ، مع زيادة الندى الغزير صباحاً ، مع بداية تكون الشبورة المائية بحرى، مع زيادة سرعات الرياح نهاراً .

أضاف فهيم أنه مع بداية الثلث الثاني من هذا الشهر سينتهي شهر مسرى ويبدأ شهر توت في 11/ 9 ومعه تبدأ السنة الزراعية المصريةالجديدة.

‏‎أوضح أنه فى بداية الثلث الأخير من هذا الشهر في 23 /9 سيكون موعد انتهاء فصل الصيف رسمياً وفلكياً وبداية فصل الخريف وايذاناً بالتحول المناخي الثالث " صيف – خريف" وفيه ستبدأ 10 مظاهر مناخية في الظهور والتعمق وهى انخفاض مستوى اشعاعه الشمسى نهاراً، وانكسار حرارة ليله وزيادة فروق الحرارة بين نهاره وليله وكذلك التذبذبات الحرارية بين أيامه وزيادة رطوبة نهاره، وستظهر السحب شمالاً مع زيادة نقطة الندى وتكون الشبورة المائية بحري وزيادة سرعات الرياح وتتغير اتجاهاته و مناوشات الامطار في منتصف الشهر .