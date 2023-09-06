رئيس إندونيسيا يدعو أمريكا لتكون قوة إيجابية لاستقرار منطقة المحيطين الهندى والهادئ

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دعا الرئيس الاندونيسى جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة لتكون قوة إيجابية تضمن بقاء منطقة المحيطين الهندى والهادئ فى حالة استقرار من خلال تعاون ملموس وشامل.

وقال ويدودو، خلال اجتماعه مع نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس على هامش قمة آسيان الـ43، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية، "إنه من الضرورى أن تقيم الآسيان والولايات المتحدة شراكة قوية ومستدامة لأن جنوب شرق آسيا منطقة واعدة للغاية".



وأضاف أنه من المتوقع أن تصبح جنوب شرق آسيا مركزا تجاريا دوليا بحلول عام 2045 وتساهم بنسبة 5.4 % فى الناتج الإجمالى العالمي، موضحا أن الشراكة القوية والمستدامة لن تفيد الآسيان فحسب، بل الولايات المتحدة أيضًا.



وأكد رئيس إندونيسيا أن الشراكة لن تكون ممكنة إلا إذا كان هناك التزام قوى من كلا الطرفين بالحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وتتولى اندونيسيا رئاسة الآسيان هذا العام وتتلخص رؤية رئاسة إندونيسيا فى بناء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) القادرة على الصمود والتكيف والشمول.