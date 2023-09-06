اليوم السابع
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حبس سايس 4 أيام لتعديه على سيدة بفعل غير أخلاقى أثناء مرورها أمامه بفيصل

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 04:28 م
حبس سايس 4 أيام لتعديه على سيدة بفعل غير أخلاقى أثناء مرورها أمامه بفيصل حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سايس 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بعمل فعل غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه بفيصل.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لسيدة توثق ارتكاب أحد الأشخاص فعل غير أخلاقى أثناء مرورها من أمامه، مشيرةً لتكرار تلك الواقعة يومياً بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه وتبين أنه سايس مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة محكوم عليه فى 3 قضايا "تسول"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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