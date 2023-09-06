ثقافة الطود بالأقصر تناقش توعية الشباب وتوفير الطاقة

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر ، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث قدم قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "دور الثقافة في توعية الشباب في توفير الطاقة ".

وأوضح نصر محمد دور قصور الثقافة دور هام وحيوي في توعية الشباب والمواطنين، للاقتصاد في الطاقة بعقد محاضرات توعوية من شأنها تقليل الاستهلاك للعناصر المختلفة المتنوعة من الطاقة.

وتم إعداد أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله بعنوان "مصر العلا.. رغبة"، بينما نفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنون تشكيلية "رسم زهرة" نفذها محمد إبراهيم، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء أحمد، وعقدت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "بالعلم والعمل تنهض الأمم" ألقاها على حسان موضحا العمل واجب إنساني على الجميع، من المهم التوفيق بين العلم والعمل لتحقيق التوازن، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الأقصر عرض مسرح عرائس وقدم أغنية "ماما زمانها جاية" أداء كريم الشاوري.

فيما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مشغولات يدوية" كروشية "نفذتها أسماء أحمد، وورشة حكي بعنوان" أماكن ومعالم _المحيط الهادي" ألقتها ثناء محمود، كما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان "هجر الأقارب" نفذتها بسمة جابر، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.