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توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة مدينة السادات

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:55 م
توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة مدينة السادات توقيع بروتوكول تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة مدينة السادات
كتب محمد صبحى

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برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقعت مكتبة الإسكندرية اتفاقية تعاون مع جامعة مدينة السادات؛ لإنشاء سفارة معرفة تابعة للمكتبة بجامعة مدينة السادات.

ووقع بروتوكول التعاون، الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة شادن معاوية القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات.

وأعرب الدكتور أحمد زايد عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع جامعة مدينة السادات خاصة وأنها من الجامعات المميزة في مصر، موضحًا أن سفارة المعرفة هذه ستكون رقم 28 في تاريخ إنشاء سفارات المعرفة من خلال مكتبة الإسكندرية، لافتًا إلى أنه تم البدء في كل الجامعات المصرية وليست الحكومية فقط، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الهامة داخل مصر.

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أنه يجب علينا دعم الفكرة والاستمرار عليها نظرًا لأنها تنقل المكتبة إلى نطاق جغرافي أوسع وأبعد، حتى يتمكن الناس من الاستفادة بما تُقدمه المكتبة من معلومات غزيرة، لافتًا إلى أنه يرغب في نشر فكرة سفارات المعرفة في أماكن أخرى داخل جمهورية مصر العربية ليصل إليها جمهور واسع من الشعب المصرى المُهتم بالثقافة لاسيما المؤسسات الثقافية والفنية وقصور الثقافة وأكاديمية الفنون والمجلس الأعلى للثقافة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة شادن معاوية عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول مع مكتبة الإسكندرية، التي تعُد صرحًا ثقافيًا ومعرفيًا، حيث إن مكتبة الإسكندرية كانت ولا تزال رمزًا للمعرفة والثقافة، مشيدة بفكرة إنشاء سفارات المعرفة التي تتبناها مكتبة الإسكندرية منذ عام 2014 لتكون منارة للثقافة والمعرفة في جميع ربوع مصر، فتتخطى مكتبة الإسكندرية البُعد الجغرافي كونها في الإسكندرية لتصل خدماتها إلى أكبر عدد مُمكن من المُستفيدين ولكي تكون منارة الثقافة والعلم لجميع المصريين.


التعليم العالى

جامعة السادات

مكتبة الاسكندرية

اخبار مصر



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