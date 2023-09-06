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تنسيق طلاب الدور الثانى.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:00 ص
تنسيق طلاب الدور الثانى.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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يترقب طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى بالثانوية العامة، موعد انطلاق تنسيق المرحلة، لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وفيما يلى ينشر " اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى حتى يتمكن الطلاب من تسجيل الرغبات من خلال تسجيل الدخول على موقع التنسيق https://tansik.digital.gov.eg/application/

كان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق قد أكد أنه لن يتم فتح تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى إلا بعد التأكد من وجود شهادات الثانوية العامة للطلاب فى المدارس.

وأضاف السيد عطا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن شهادة الثانوية العامة بها الرقم السرى الذى يمكن الطلاب من الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات على الموقع وتدوينها.


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