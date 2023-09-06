تعليم الإسكندرية: التعليم الفنى تعاقد على تجهيز الزى المدرسى لـ600 مدرسة

تفقد الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مدرسة رشدى الصناعية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية لمتابعة مبادرة تصنيع الزى المدرسى بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة.

وكشف الدكتور عربى أبو زيد، خلال الزيارة التفقدية لمدرسة رشدى الصناعية، أن المديرية أطلقت المبادرة لتعزيز قدرة طلاب التعليم الفنى على التصنيع بأفضل خامة وأحسن جودة، مشيرًا إلى تعاقد 600 مدرسة بالإسكندرية، سواء مدارس اللغات واللغات المتميزة والمدارس الحكومية بالمحافظة، لتصنيع الزى المدرسى لهم عبر المدارس الزخرفية وأقسام الخياطة والتطريز بالمدارس الفنية.

وأشار "أبوزيد" إلى أن هذه المبادرة تأتى لرفع التكلفة عن أولياء الأمور والتخفيف على الأسر المصرية، مؤكدًا أن هناك نقلة نوعية فى التعليم الفنى بمحافظة الإسكندرية، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والفنى، ودعم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.