تعرف على أهم التوصيات‫ ‎الزراعية للتعامل مع ارتفاع الحرارة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ أن البلاد سوف تتعرض خلال الـ 72 ساعة القادمة لموجة حرارية مؤقتة حيث ترتفع الحرارة إلى قيم قياسية غير اعتيادية خلال نهاية فصل الصيف، كأحد تداعيات ظاهرة النينو في دورتها الجديدة والتي بدأت في أواخر يونيو الماضي وتستمر لمدة من 3 - 5 شهور.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات والاحتياطات بالنسبة للمحاصيل:

1- لكل المحاصيل في مراحل التزهير والإخصاب وبداية العقد "الطماطم – الخيار – الذرة المتأخرة – القطن المتأخر – الأرز ما قبل الطرد " يجب العناية الفائقة بالري وتقريب فترات الري وعدم التعطيش أو التغريق تحت أي بند .

2- المحاصيل في مرحلة ما بعد الشتل أو في مراحل الأولى من النمو يجب تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك و أمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان + عالي الفسفور الماب “1 كجم للفدان “.

أو

-اضافة “حقن عالي الفسفور زي حامض فسفوريك بمعدل 10-12 لتر أو 2-3 كجم ماب بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياة الري في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية.

3- مزارعي الخضر من المتوقع زيادة معدلات التنفيل "تساقط العقد الحديث " لمحاصيل الطماطم – الفلفل – الكوسة – الخيار – الكوسة بسبب زيادة فرق حرارة الليل والنهار خلال هذه الفترة ويجب علاج بإضافة حامض الفولفيك "2 ك فدان" والرش بمركب كالسيوم بورون " 1 لتر / فدان" مرتين متتاليتين بينهما 5 أيام.

مزارعي الطماطم يجب إجراء المكافحة المناسبة لزيادة عدد أجيال توتا أبسلوتا "سوسة الطماطم " بعد انتهاء الموجة مباشرة " منتصف الأسبوع القادم" بالمواد الفعالة "اندوكساكارب - دلتا مثرين - ريناكسيبير - كلورانتر انيلبرول ".

4- : ينصح بتأجيل زراعة العروة الجديدة من المحاصيل إذا يتم التجهيز لزراعتها خلال الـ 3-4 أيام القادمة "البنجر – البطاطس النيلي – الفاصوليا البيضاء – البصل السبعيني – الثوم في شمال الصعيد " و نبدأ بعد انتهاء الموجة منتصف الأسبوع القادم بعد 10 سبتمبر.

5- مع عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة قدر الإمكان