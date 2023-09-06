ترقية 21 عضوا بهيئة التدريس فى جامعة طنطا وتعيين 25 مدرسا جديدا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من شريف محمد حماده ، محمد عبد الفتاح العيسوى بكلية العلوم، صفاء عيد سيد ، جيهان عبد الحكيم يونس، فاطمة السيد سليمان بكلية التمريض، مروة عوض إبراهيم، رضوى مصطفى كمال، سماح حمدى عبد الحليم ، مروى أحمد أبو الهوى بكلية الطب، محمد عبد الجيد إبراهيم، محمد شكرى نايل بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من صفاء طلعت منصور بكلية التربية ، رمضان محمود قنديل بكلية العلوم ، محمد عمر البرعى بكلية طب الأسنان ، هانم محمد رياض ، إيهاب محمد عطا الله ، دينا فؤاد الشاعر ، خالد حامد عبد العاطى ، دينا إبراهيم عبد الحى بكلية الطب ، لبنى عبد الله عبد الفتاح بكلية الهندسة ، رغدة محمد عصمت كلية التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من أمانى سعيد الشرقاوى ، هدير محمد الصعيدى كلية التربية ، سماح مبروك البرلسى بكلية العلوم ، مصطفى نظيف حجاج بكلية التجارة ، نشوى على صالح ، رحاب محمد عبد الله بكلية طب الأسنان ، نرمين محمد عبد الغفور ، عبد الله عبد الفتاح عبد المولى بكلية الهندسة ، مروة فوزى الهارونى ، وسام مصطفى سيد كلية التربية النوعية ، سارة عادل مصطفى ، ايمان رزق الحسانين ، عزه ابراهيم اسماعيل ، هبه سعيد ابراهيم، احمد جمال كامل ، ريهام مصطفى عبد الرؤوف ، سلمى المتولى قنديل ، مصطفى اسماعيل شرف ، محمد السعيد عبد الغفار ، رضوى عماد عيسى ، داليا نادر جمعة ، مشيرة محمد البندارى ، رنا على نجيب الفلاح، عادل محمد سلام بكلية الطب ، خالد محمد عبد الفتاح بكلية التربية الرياضية.

الموافقة على منح (140) درجة دبلوم، و(206) درجة ماجستير، و(62) درجة الدكتوراه.