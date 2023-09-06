تحرير 132 محضرا خلال حملة مكبرة لرفع الإشغالات فى مركزين بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.



من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات ورفع الاشغالات أسفرت عن تحرير 40 محضر إشغال متنوع، خلال حملة مكبرة بشوارع المدينة أسفرت عن تحرير 12 محضر إشغال طريق وتم التعامل الفورى لرفع كافة الإشغالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تحرير 28 محضر إشغال طريق خلال حملة بقرية صفط الخمار وتم التنبيه على المواطنين بعدم إشغال الطريق، إلى جانب تمهيد الطرق الرئيسية بالجليدر استجابة لطلبات المواطنين.



وفى مركز بنى مزار، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع وإزالة الاشغالات بأحياء غرب وجنوب المدينة حيث شملت الحملة (شارع الجمهورية - شارع بورسعيد - شارع النادى الرياضي)، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير92 محضر إشغال منها 75 إزالة إدارية و17 محضر إشغال، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.