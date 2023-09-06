اليوم السابع
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تجديد حبس لصوص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القاهرة 15 يوما

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:12 ص
تجديد حبس لصوص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القاهرة 15 يوما سرقة - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.

كانت نجحت الدخلية في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنهم وراء ارتكاب 3 وقائع سرقة سيارات، تم إعادتهم لمالكيها عقب مساومتهم ودفع مبلغ مالى، وبإستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة 


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