تجديد حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من ربة منزل فى الجمالية 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة ربة منزل تقيم في منطقة الجيزة، حال قيامها بتنظيف الشقة ملكها بأسلوب المغافلة وتوجهت لبيعها فى منطقة الجمالية.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها، لاستكمال التحقيقات ووجهت لها تهمة السرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (2 سلسلة - دلاية - إنسيال - خاتم - مصحف ذهب - ساعة يد)، واعترفت بسرقتهم من مسكن إحدى السيدات مقيمة بالجيزة بأسلوب المغافلة، حال قيامها بتنظيف الشقة محل سكنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.