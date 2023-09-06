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بوركينا فاسو: سقوط 53 مقاتلا فى اشتباكات مع متشددين

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 03:00 ص
بوركينا فاسو: سقوط 53 مقاتلا فى اشتباكات مع متشددين الجيش البوريكنابى - أرشيفية
وكالات

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قال جيش بوركينا فاسو، الثلاثاء، إن 17 جندياً و36 مقاتلاً متطوعاً لقوا حتفهم في اشتباكات عنيفة مع متشددين في شمال البلاد الاثنين، في أسوأ هجوم منذ أشهر تشهده الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وتخوض بوركينا قتالاً مع جماعات مسلحة، بعضها على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، في الجزء الشمالي من أراضيها منذ عام 2015.

وأشار الجيش في بيان إلى أن أحدث اشتباكات وقعت الاثنين في إقليم ياتينجا، حيث يحاول الجيش استعادة الأراضي للسماح للسكان النازحين بالعودة إلى ديارهم. ولا تزال العمليات مستمرة في المنطقة.

 


بوركينا فاسو

غرب افريقيا

داعش

بوكو حرام

الساحل الافريقى

النيجر



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