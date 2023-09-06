بوركينا فاسو: سقوط 53 مقاتلا فى اشتباكات مع متشددين

وتخوض بوركينا قتالاً مع جماعات مسلحة، بعضها على صلة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، في الجزء الشمالي من أراضيها منذ عام 2015.



وأشار الجيش في بيان إلى أن أحدث اشتباكات وقعت الاثنين في إقليم ياتينجا، حيث يحاول الجيش استعادة الأراضي للسماح للسكان النازحين بالعودة إلى ديارهم. ولا تزال العمليات مستمرة في المنطقة.