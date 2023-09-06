انطلاق القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة بقرية الأمل برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال القوافل العلاجية الشهرية، والخاصة بشهر سبتمبر، والتابعة لمبادرة حياة كريمة، بمدن وقرى محافظة البحر الأحمر ، والتى يتم الكشف الطبى وصرف العلاج خلالها مجانا على مواطنى القرى المختلفة كل شهر بالبحر الأحمر.

وبدأت القوافل العلاجية، اليوم الأربعاء أعمالها بقرية الأمل التابعة لمدينة رأس غارب شمال المحافظة وتستغرق فيها اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لإجراء الكشف الطبى بوحداتها الصحية.

وتنتقل القوافل العلاجية بعد ذلك إلى وسط البحر الأحمر وتحديدا لقرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير لتقضى فيها يومى الجمعة والسبت المقبلين 8 و9 سبتمبر، ثم إلى قرية المستعمرة بنفس المدينة يومين 10 و11 سبتمبر، ومنها إلى مدينة حلايب يومى 12 و13 سبتمبر، ثم إلى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستقر فيها لإجراء الكشف الطبى على الأهالى فيها يومين 14 و15 سبتمبر.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة اعمالها يومين 16 و17 سبتمبر عملها بالكشف الطبى على أهالى منطقة أبرق ومرسى حميرة التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدا مركز صحة الأسرة هناك يومين 18 و19 سبتمبر.

وتنتهى القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر المقبل فى قرية أم الحويطات بسفاجا بإجراء الكشف الطبى على الأهالى يومى 20 و21 سبتمبر، حيث تشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر، كما تضم تخصصات باطنة وجراحة ونساء وتوليد، واطفال واسنان وتنظيم أسرة.