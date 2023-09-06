النيابة تنتدب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب حريق جراج تكاتك فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة حدائق القبة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق جراج تكاتك ظهر اليوم، وإعداد تقرير مفصل لبيان سبب الحريق، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وحصر وحصر الخسائر الناجمة عن الحريق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق جراج التهم العديد من مركبات التوك توك فى منطقة حدائق القبة، بعدما دفعت الحماية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية إخماده.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق جراج فى منطقة حدائق القبة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، تمت عملية الإخماد بدون إصابات.

وسيطر رجال الحماية المدنية على حريق جراج التهم العديد من مركبات التوك توك فى منطقة حدائق القبة، بعدما دفعت الحماية بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمت عملية إخماده.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق جراج فى منطقة حدائق القبة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، تمت عملية الإخماد بدون إصابات.