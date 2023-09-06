اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

المولد النبوى.. التجمع على الذكر وإطعام الطعام صدقة لله أفضل طرق الاحتفال

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 09:59 ص
المولد النبوى.. التجمع على الذكر وإطعام الطعام صدقة لله أفضل طرق الاحتفال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف
كتبت مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها جاء مضمونه: "ما المراد من مقولة: "الاحتفال بالمولد النبوى الشريف"؟ وكيف يكون هذا الاحتفال؟".

وأوضحت دار الإفتاء، أن المراد من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف: إظهار الفرح في هذا اليوم، ويُقصَد به تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة لله، والصيام، والقيام؛ إعلانًا لمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإعلانًا للفرح بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا؛ فيكون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بكل أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعظيمٌ واحتفاءٌ وفرحٌ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان.

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (1/ 48، ط. مكتبة الغرباء الأثرية): [محبَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارِنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها اللهُ بها، وتَوَّعَدَ مَن قدَّم عليهما محبَّة شيء من الأمور المحبَّبة طبعًا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك] اهـ.

وبناءً على ذلك: فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إظهار الفرح في هذا اليوم، وذلك يكون بشتى أنواع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى، وهو أمر مستحبٌّ مشروعٌ بالكتاب والسنة، وقد درج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحدٌ يُعتَدُّ به.


المولد النبوي

المولد النبوي الشريف

احتفالات المولد النبوي

دار الإفتاء

الإفتاء

حلاوة المولد

حلوى المولد النبوي

حكم شراء حلوى المولد

كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي



الموضوعات المتعلقة

معهد الفلك: 16 سبتمبر أول أيام ربيع الأول والمولد النبوى الأربعاء 27 سبتمبر

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:53 ص

مواعيد صرف رواتب موظفى الحكومة لشهر سبتمبر قبل إجازة المولد النبوى

السبت، 02 سبتمبر 2023 07:00 ص

اعرفى طريقة عمل السمسمية والفولية والحمصية فى البيت قبل المولد النبوى

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 07:00 م

الأوقاف: توزيع 250 طن لحوم بمناسبة المولد النبوى على الأسر الأولى بالرعاية

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 02:57 م

موعد أول أيام شهر ربيع الأول فلكيا والمولد النبوى الشريف.. معهد الفلك يوضح

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 11:33 ص

جامعة الزقازيق تقرر صرف مكافأة للعاملين وهيئة التدريس بمناسبة المولد النبوى

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة