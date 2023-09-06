اليوم السابع
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المصريون دخنوا 60 مليار سيجارة و8 آلاف طن معسل خلال عام

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:28 ص
المصريون دخنوا 60 مليار سيجارة و8 آلاف طن معسل خلال عام سجائر - صورة ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلك المصريون 60 مليار سيجارة محلية خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 70 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 14%، وفقًا لنتائج أعمال الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)-أكبر منتج للتبغ في مصر- وبلغت كميات المبيعات المحلية من دخان المعسل 8 آلاف طن مقارنة بـ6 آلاف طن بنسبة نمو 33%.
 
وبلغت قيمة المبيعات المحلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي، 65 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 65.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 1%.
 
وبلغ إجمالي كميات الإنتاج من السجائر 64 مليار سيجارة خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 88 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 27%، وبلغت كمية صادرات السجائر 105 ملايين سيجارة مقابل 71 مليون سيجارة بنسبة نمو 46%، وبلغت كمية صادرات المعسل 717 طن مقابل 614 طن بنسبة نمو 17%.
 
وحققت الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، كمية تشغيل سجائر للغير بلغت 5 مليارات سيجارة خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 19 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة انخفاض 74%، وبلغت قيمة إيرادات سجائر التصنيع للغير 754 مليون جنيه مقابل 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 63%.

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