المديريات التعليمية تبدأ تسليم شهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة دور ثان

كتبت – مرام محمد

تبدأ المديريات التعليمية، اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر الجاري، تسليم شهادات نجاح الدور الثاني للثانوية العامة 2023 للطلاب وأولياء الأمور بالمدارس، وذلك بعد تقديم صورة البطاقة الشخصية للطالب أو صورة بطاقة ولي الأمر.

وأكد مكتب التنسيق أنه سيتم تطبيق جميع قواعد التنسيق على طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة الناجحين في الدور الثاني والمعمول بها في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق مثل قواعد التوزيع الجغرافي.

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه سيتم إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى من خلال معامل التنسيق الموجودة على مستوى الجامعات الحكومية وأيضا إتاحة تسجيل الرغبات عبر الحاسب الآلي الشخصى وسيكون متاح ذلك على مدار الـ 24 ساعة.

ومن جانبها، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلقي طلبات التظلمات من نتيجة امتحانات الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، لمدة أسبوع.

وأكدت الوزارة، أن قواعد تظلمات الدور الثاني مثل الدور الأول، منها أن الدفع فى أي مكتب بريد أو فورى مبلغ 200 جنيه عن كل مادة المراد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه والدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المواد الاطلاع عليها رقم إيصال الدفع: الرقم القومى - رقم الجلوس والاسم والايميل الموحد ومتابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع او انتظار رسالة على الموبايل.