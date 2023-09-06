اليوم السابع
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المحكمة الإدارية العليا تؤيد عزل أستاذ بالقومى للبحوث بسبب إهانته لزملائه

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 05:54 م
المحكمة الإدارية العليا تؤيد عزل أستاذ بالقومى للبحوث بسبب إهانته لزملائه محكمة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، برفض الطعن المقام من أستاذ بقسم المنتجات الطبيعية شعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، وأيدت قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس والمتضمن بمجازاته بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش.
 
وقالت المحكمة، إن الطاعن ارتكب مخالفات تأديبية على النحو التالي: 
 
تهديد أحد الأساتذة في المعهد بالقول بألفاظ غير لائقة وتهديده له والتطاول عليه، كما قام بجذب أستاذ آخر من الحزام موجها له شتائم تمس أهله.
 
وأوضحت المحكمة، محاولته تعطيل انعقاد مجلس الشعبة في 14 مارس 2015، والاعتداء على المجلس والكلام بطريقة غير لائقة مع الأعضاء، بالإضافة إلى اتهامه كل أعضاء المجلس بالتزوير والكذب والتضليل.
 
كما قام بخطف المضبطة من القائم بأعمال أمين المجلس واتهامها بالتزوير.
 
واشتبك مع رئيس القسم الأسبق مهددا إياه بالكتابة في المضبطة بالسجن ومنعه من حضور الجلسات، بالإضافة إلى ألفاظ لا يصح ذكرها.

عزل موظف

إهانة زملاء العمل

مجلس الدولة

التاديبية



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