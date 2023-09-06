اليوم السابع
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العلاج الحر بالدقهلية يضبط 196 منشأة صحية تدار بدون ترخيص

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:26 م
العلاج الحر بالدقهلية يضبط 196 منشأة صحية تدار بدون ترخيص المرور على منشآت طبية
الدقهلية - شريف الديب - محمد الحبشى

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أثنى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على جهود إدارة العلاج الحر، خلال شهر أغسطس، فى تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بهدف التصدى للمخالفات بتلك الأماكن.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الشهر الماضى بالمرور على 700 منشأة طبية، تشمل 334 عيادة خاصة و89 مستشفى وعيادة تخصصية فضلاً عن 172 مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 48 مركزاُ ومعملاً دون ترخيص. 

كما أشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 196 فيما تم رصد 10 منشآت مخالفة لاشتراطات مكافحة العدوى علاوة على توجيه 69 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 46 منشأة مخالفة وإعادة فتح 26 أخرى.

وأعرب فؤاد عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوى.

 
جانب من متابعة العيادات الطبيه
جانب من متابعة العيادات الطبيه

تشميع منشآة طبيه مخالفة
تشميع منشآة طبيه مخالفة

تشميع منشأة طبيه
تشميع منشأة طبيه

المرور علي منشآت طبيه
المرور علي منشآت طبيه
 
 
 
 

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