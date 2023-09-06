السيطرة على حريق محل قطع غيار سيارات فى الأزبكية

كتب: عبد الرحمن سيد

اندلع حريق بمحل قطع غيار سيارات بمنطقة التوفيقية التابعة لدائرة قسم شرطة الأزبكية، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، وحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن القاهرة يفيد اشتعال حريق أسفل مبنى في منطقة التوفيقية، حيث انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين أن النيران اشتعلت بمحل تجاري، ونجحوا في محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة المختصة التحقيق.