السيطرة على حريق شقة بمدينة العمال فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة مدينة العمال في إمبابة قبل امتداد النيران للعقارات المجاورة دون إصابات.

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة مدينة العمال في إمبابة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق الذي اشتعل بشقة بالعقار، وإخماد النيران دون إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم الاستماع لأقوال مالكها، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحري، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.