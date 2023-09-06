"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تطالب المصطافين بالسباحة بحذر على شواطئ العجمى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، عدم استقرار حالة البحر اليوم ، وتم رفع الراية الصفراء على شواطئ العجمى غرب الإسكندرية ، مع تحذيرات من ارتفاع الأمواج ، وذلك على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة حيث سجلت الإسكندرية اليوم 34 درجة فى العظمى .

فيما تم رفع الراية الخضراء على الشواطئ الشرقية، وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،أن الشواطئ الشرقية أمنة بسبب حواجز الأمواج ، وهناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها ،و هى ميامي العام ،السرايا العام ،ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ،وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية .

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه ،تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر ، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.