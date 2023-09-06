السمسمية..أكثر قطع علبة حلوى المولد فائدة .. تناولها بحساب

كتبت مروة محمود الياس

مع اقتراب ذكرى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، من منا لا يطوق إلى تناول حلوى المولد المميزة من العام للعام؟!

فحلوى المولد أحد أهم المظاهر المكملة للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، ويمتنع البعض عن تناولها بشكل كامل خوفا من كمية السكريات التي تحتوي عليها كل قطعة ولو صغيرة من العلبة، ولكن ما لا يعرفه البعض أنه وبضوابط بسيطة، يمكنه تناول ما يحلو له من الحلوى، دون الإضرار بصحته.

السمسية بشكل خاص تحتل مكانة هامة بين حلوي المولد، لها فائدة عظيمة، وعند الاعتدال في تناولها، تصبح فائدتها عظيمة وهو ما يحتاجه الجسم، فالمكون الأساسى وفقا لتقرير مطول نشره موقع pharmeasy ، هو بذور السمسم التي تحتوي على كم هائل من الفيتامينات والمعادن، فهي تتكون من 21 % من البروتين المعزز للصحة والبانى للعضلات، فضلا عن الدهون الصحية المفيدة، كما أنها تحتوى على نسبة عالية جدا من الألياف المفيدة، والتي تعزز الشعور بالشبع، والامتلاء، فضلا عن أنها تمد بالطاقة وتزيد من عوامل التركيز والانتباه.

وذكر التقرير، أن السمسمية، يمكن أن تساعد بشكل كبير على تنظيم حركة الجهاز الهضمى، وتقلل خطر الإصابة بالاضطرابات فيه، كما أنها الماغنيسيوم الذى يتواجد في السمسية بشكل كبير يعزز من ضبط ضغط الدم، كما أن الساسم بشكل عام مفيد لمرضى السكر ويحافظ على ثباته، شريطة ألا يكون مضاف إلى السمسم بعض السكر، وعلى مريض السكر أن يحدد مع طبيبه الكمية المناسبة التي يمكنه تناولها من السمسمية.

وأوضح التقرير أيضا أن السمسمية غنية بمضادات الأكسدة ولها قدرة على مقاومة الالتهابات، كما أن السعرات الحرارية في السمسية تعزز الشعور بالنشاط والانتباه، ولكن يجب الاعتدال في تناولها خاصة بعض إضافة السكريات لها، فينصح بقطعة واحدة على مدار اليوم، وإن صنعتها في المنزل باستخدام العسل كبديل، يمكنك زيادة حصتك لنصف قطعة أخرى.