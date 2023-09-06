السجن المشدد 7 سنوات لعاطلين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطلين وتغريمهما 100 ألف جنيه، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكان أمر الإحالة الصادر فى القضية كشف عن قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين، بقصد بيعها خارج البلاد لتحقيق ثروة طائلة بالمخالفة للقانون.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس ، تفيد بقيام عاطلين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهمان داخل المنزل أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، حيث عثر بحوزتهما على ادوات حفر وحبال وكشافات إضاءة استخدامها فى عمل حفرة كبيرة أسفل المنزل، واستخراجا منها قطع أثرية.

وبمواجهتهما اعترفا بنيتهما بيع القطع الأثرية المضبوطة بحوزتهما لعملائهما لتهريبها خارج البلاد، وتحصلهما على مبالغ مالية طائلة لتحقيق ثروة غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 7 سنوات.