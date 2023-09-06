اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 03:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:53 م
السجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "م.ع.م" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وجوهر الميتامفيتامين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المواد المخدرة   وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


سوهاججنايات سوهاججشيش

السجن

المنشاة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة