السجن المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وجوهر الميتامفيتامين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المواد المخدرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.