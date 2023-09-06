اليوم السابع
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الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:37 م
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الزراعة: 3.4 مليون فدان المساحة المزروعة ذرة شامية ورفيعة العام الحالى

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 01:18 م
الزراعة: 3.4 مليون فدان المساحة المزروعة ذرة شامية ورفيعة العام الحالى محصول الذرة
كتبت أسماء نصار

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أعلن الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي عن بداية حصاد محصول الذره الصفراء بالأراضى التابعة للقطاع في مراقبة مطروح وبنجر السكر والمساحة المنزرعة في هذه المنطقة حوالى 40 ألف فدان.
 
وأضاف "عبدالعال" أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم أوجه الدعم للمزراعين وتسهيلا عليهم تم تجهيز مجفف لمحصول الذرة من خلال الجمعية المركزية للأراضى المستصلحة بمطروح وتبلغ طاقته 240 طن يومى الأمر الذي يسهم في الحفاظ على جودة المحصول وتقليل الفاقد والهدر وسرعة تسويقه
مشيرا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة لمحصول الذرة الصفراء بقطاع استصلاح الأراضي 153 ألف فدان.
 
أوضحت وزارة الزراعة ان المساحات المنزرعة بالذرة خلال هذا العام حوالي 3 ملايين فدان من الذرة الشامية( نيلي صيفي) وحوالى 400 الف فدان ذرة رفيعة وان سعر الضمان الذي تم تحديده لشراء المحصول من المزارعين هو 9 آلاف جنية للذرة الشامية البيضاء و9 آلاف و500 جنيه للذرة الشاميه الصفراء وهذا هو الحد الأدنى للتوريد حيث يتم حاسب المزارع على سعر الذرة يوم التوريد اذا كان أعلى من سعر الضمان وفي صالح المزارعين.
 
يذكر أن وزارة الزراعة كانت قد قامت بتوفير التقاوى المنتقاه الجيدة للذرة والتوسع فى إنتاجها.
 
ويعتبر الذرة من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر وأن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتشجيع الفلاحين على زراعته لأنه متعدد الأغراض سواء كمدخلات فى صناعة الأعلاف وكذلك صناعة الزيوت، لتوفير العملة الأجنبية ودعم صناعة تربية الدواجن والماشية وإنتاج اللحوم الحمراء والحد من ارتفاع أسعارها.

الذرة

زراعة الذرة

الاعلاف

اللحوم الحمراء



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