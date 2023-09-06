الرئيس الفرنسى يزور ألمانيا الشهر المقبل لمناقشة الذكاء الاصطناعى

كتبت: هناء أبو العز

أعلن الإليزيه، زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، للمستشار الألماني أولاف سولتز، الشهر المقبل، في اجتماع للتحدث عن الذكاء الاصطناعى، ومن المتوقع أن تتم الزيارة يومي 9 و10 أكتوبر وستتضمن اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء مع الوزراء الفرنسيين والألمان.

وفي مجال الذكاء الاصطناعي، تريد فرنسا تعزيز الشركات الناشئة المحلية وتمكينها من التنافس ضد منافسيها عبر المحيط الأطلسي، وعلى وجه الخصوص، تسعى حكومة ماكرون إلى إيجاد حلفاء أوروبيين لتخفيف مسودة القواعد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبى.

ويقول الوزراء الفرنسيون إن مشروع القانون بصيغته الحالية من قبل البرلمان الأوروبي من شأنه أن يقتل ChatGPT الأوروبى.

ومن المرجح أن تغطي المحادثات بين الزعيمين المناقشات الجارية على المستوى الأوروبي بما في ذلك إصلاح سوق الطاقة والاتفاق على اتفاقية الهجرة.

وتواجه فرنسا وألمانيا موعدًا نهائيا حددته المفوضية الأوروبية بنهاية العام للتخلص التدريجي من الدعم الحكومي لمصادر الطاقة مثل البنزين والغاز الطبيعي والكهرباء.

ويريد كلا البلدين الاستمرار في دعم اقتصادهما، بحجة أن الوقف المفاجئ للإنتاج من شأنه أن يؤدي إلى خسارة القدرة التنافسية، ومع ذلك، فإن البلدين يخوضان أيضًا معركة طويلة الأمد حول أنواع الطاقة التي ينبغي دعمها وتشجيعها، حيث تضغط فرنسا من أجل إدراج الطاقة النووية في التشريعات الجديدة.

وعلى مدى العام الماضي، كان ماكرون وشولتز على خلاف بشأن الدفاع والطاقة والمالية، لكنهما وجدا أرضية مشتركة بشأن إحباطهما إزاء موجة الدعم الخضراء في الولايات المتحدة.

واضطر الرئيس الفرنسي إلى إلغاء زيارة دولة إلى ألمانيا بسبب أعمال الشغب التي عمت البلاد بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما على يد ضابط شرطة في وقت سابق من هذا العام، ومن المتوقع الآن أن تتم الزيارة الرسمية في الربيع، بحسب المسؤول نفسه في الإليزيه.