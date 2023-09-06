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الرئيس السيسى يؤكد لوزير خارجية اليابان مكانة طوكيو لدى مصر رسميا وشعبيا

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:44 ص
الرئيس السيسى يؤكد لوزير خارجية اليابان مكانة طوكيو لدى مصر رسميا وشعبيا الرئيس السيسى خلال اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. 
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء الياباني، منوهاً إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
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السيسي

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وزير خارجية اليابان

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