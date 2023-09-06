الرئيس السيسى يؤكد تقدير مصر لليابان على المستويين الرسمى والشعبى.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

- طلب الرئيس السيسى نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء اليابانى

- أشار الرئيس إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمى والشعبى

- حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر فى أبريل الماضى

- نقل وزير الخارجية اليابانى إلى الرئيس تحيات وتقدير رئيس الوزراء اليابانى

- مشيراً إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المشتركة فى ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

- مشيداً بما حققته مصر على الصعيد التنموى، وساهم فى تحقيق طفرة فى الاستثمارات اليابانية فى مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكداً تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار

- ‏تناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائى فى مختلف المجالات

- أعرب الرئيس عن حرص مصر لتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التعليم، والاستفادة من التجربة اليابانية

- تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجارى فى الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصرى الكبير الذى يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضارى والثقافى بين البلدين الصديقين

- شهد اللقاء نقاشًا بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادى العالمى وأزمتى الطاقة والغذاء

- أعرب وزير الخارجية اليابانى عن دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة فى المنطقة

- التوافق بشأن ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم فى المنطقة