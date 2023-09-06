الداخلية تكشف حقيقة استخدام أشخاص لأسلحة بالبرلس

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الادعاء بانتشار الأعمال المنافية للآداب بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ واستخدام بعض الأشخاص للأسلحة البيضاء وتعديهم على من يقوم بالاعتراض.

وتبين عدم صحة ما تم نشره وقامت الأجهزة الأمنية بسؤال "القائم على النشر" حيث قرر بقيام بعض الأهالي بإخباره أنهم شاهدوا بعض الأشخاص جالسين على رافد الطريق الدولى المُطل على بحيرة البرلس بحالة غير طبيعية فاعتقدوا قيامهم بارتكاب أعمال مخالفة للقانون ، ونفى تعرضه للتعدي من هؤلاء الأشخاص ، وأنه قصد من نشر الخبر توعية المواطنين.

كما تبين عدم ورود ثمة بلاغات للأجهزة الأمنية أو محاضر بشأن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على الأهالى باستخدام سلاح أبيض لاعتراضهم على تواجدهم بذات المنطقة.