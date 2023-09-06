اليوم السابع
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الداخلية تكشف تفاصيل عودة طالبة أسيوط المتغيبة

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:39 م
الداخلية تكشف تفاصيل عودة طالبة أسيوط المتغيبة مديرية أمن أسيوط ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نُشر على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تغيب (طالبة- مقيمة بمحافظة أسيوط).

وبفحص الأجهزة الأمنية تبين أنه بتاريخ 26/8/2023 تبلغ لمركز شرطة صدفا بأسيوط من والد المتغيبة بتغيب كريمته عقب خروجها من المنزل بتاريخ 25/8/2023 لتلقى أحد الدروس الخصوصية "تحرر عن ذلك المحضر اللازم"

وبتاريخ 1/9/2023 توجه المُبلغ للمركز وبرفقته كريمته وقرر بعودتها للمنزل ، وأنها كانت خلال فترة غيابها متواجدة بمحافظة القاهرة لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


تغيب طالبه

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عودة طالبه



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