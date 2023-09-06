الداخلية تكشف تفاصيل عودة طالبة أسيوط المتغيبة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نُشر على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تغيب (طالبة- مقيمة بمحافظة أسيوط).

وبفحص الأجهزة الأمنية تبين أنه بتاريخ 26/8/2023 تبلغ لمركز شرطة صدفا بأسيوط من والد المتغيبة بتغيب كريمته عقب خروجها من المنزل بتاريخ 25/8/2023 لتلقى أحد الدروس الخصوصية "تحرر عن ذلك المحضر اللازم"

وبتاريخ 1/9/2023 توجه المُبلغ للمركز وبرفقته كريمته وقرر بعودتها للمنزل ، وأنها كانت خلال فترة غيابها متواجدة بمحافظة القاهرة لمرورها بحالة نفسية سيئة لوجود خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.