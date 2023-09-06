الداخلية تضبط استوديو تسجيل غير مرخص فى الجيزة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الدخلية في ضبط أستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" بالجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك أستوديو تسجيل صوتى بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة بإدارة الأستوديو بدون ترخيص، واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون تصريح من الجهات المختصة"، ومُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيش الاستوديو تم العثور على (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - وحدة مونتاج كاملة – برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" – وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص")، وبمواجهته اعترف بارتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك الإستوديو، بقصد تحقيق الربح المادى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.