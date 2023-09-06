الحماية المدنية فى الجيزة تسيطر على حريق شب داخل محل وشقة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة فيصل بالهرم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتبين اشتعاله بشقة بالعقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كما اندلع حريق بمحل بمنطقة العمرانية، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق أسفل مبنى في منطقة العمرانية، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين أن النيران اشتعلت بمحل تجاري ونجحوا في محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.