الحماية المدنية تسيطر على حريق اشتعل بشقتين فى الصف والهرم

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بشقتين بمنطقتى الصف والهرم دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة باشتعال حريق بشقة سكنية في قرية غمازة الصغرى بالصف، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات.

كما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا باشتعال حريق بشقة سكنية بمنطقة المريوطية هرم، وتوجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وسيطروا على النيران وتمكنوا من إخمادها دون إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.