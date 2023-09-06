الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق مخزن وشقتين دون إصابات

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين بمنطقة فيصل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن في منطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.