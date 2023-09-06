التهاب البنكرياس مشكلة تعرضك للخطر فى حالة إهمالها.. الأعراض والعلاج

كتبت فاطمة ياسر

البنكرياس من أعضاء الجسم المسئولة عن تنظيم نسبة السكر في الدم وإنتاج أنزيمات الهضم وامتصاص الطعام، وعند تعرض هذا العضو لأي خلل فيزيد فرص إصابة وتعرض الجسم للكثير من المشاكل الصحية أبرزها زيادة فرص الإصابة بمرض السكر.

وحول ذلك صرح الدكتور أمجد إبراهيم استشاري الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، أن البنكرياس من الأعضاء المهمة، وعند تعرضه لأي مشكلة صحية يؤثرعلي جميع أعضاء الجسم الأخري، ولذا نجد أنه في حالة تعرضه لأي خلل كالإصابة بالتهاب البنكرياس، فهذا الأمر يتسبب في زيادة فرص الإصابة بمرض السكر.

وأكد إبراهيم، أن الإصابة بالتهاب البنكرياس يزيد فرص الإصابة بمرض السكر، وفي الكثير من الأحيان يكون هذا الالتهاب مزمن ولكنه يزيد من فرص التعرض لانسداد في القناة البنكرياسية ويتعرض الشخص لزيادة فرص تكوين حصوات أو تراكم العصارات الهضمي.

لافتا، أنه يزداد نسبة الإصابة بالتهاب البنكرياس عند الإصابة بحصوات المرارة، أو التعرض لسوء الحالة النفسية، كما أن الأشخاص الذين يتعاطون الكحوليات يصبحون أكثر عرضة، وتظهرعليهم بعض العلامات التي تشير إلي وجود مشكلة في البنكرياس، ومنها ألم في البطن، وانتفاخ، والرغبة في القيء والغثيان، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم شديد في عضلات الجسم.

ويعتمد علاج التهاب البنكرياس علي الإكثار من تناول السوائل وأخذ بعض العلاجات التي يحددها الطبيب ومن أبرزها المسكنات ومضادات الالتهابات للتخلص من الالتهاب.